Camilla de Lucas e Juliette

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 11:27 | Atualizado 27/03/2021 11:28

Rio - Após Camilla de Lucas ouvir de Fiuk que ela precisa se posicionar mais no jogo , a influenciadora foi conversar sobre o discurso do cantor com Juliette durante a festa desta madrugada. O que Camilla não esperava é que a maquiadora também precisava desabafar sobre a convivência com o filho de Fábio Jr. no reality.

"Fiuk, para mim, foi uma pessoa que eu tentei muito, ele me despreza de um jeito na amizade que quando eu falo algo para ele nem sequer lembra o que eu falei. Para Fiuk, eu não tenho valor algum, só esta semana já passei por tantas situações constrangedoras com ele que você nem imagina. Ele que vá tomar no c*", disse Juliette.