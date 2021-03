Juliette, Rodolffo e Sarah estão no paredão Reprodução / TV Globo

Publicado 28/03/2021 23:51

Rio - A noite deste domingo foi marcada por uma formação de paredão extremamente tensa no "BBB 21". A edição começou de forma leve com Tiago Leifert perguntando a Thais, que era o anjo, para quem ela daria a imunidade.

"Meu colar vai pra Viih. Porque ela é uma pessoa que junto me deixou mais forte e ela merece. Eu não sei falar bonito igual ela, mas...", disse Thais. Depois foi a vez do líder Arthur dar sua indicação. Ele colocou Juliette diretamente no paredão.

"A gente conhece as pessoas, a gente perdoa as pessoas, procura se acertar dentro da casa. Desde que entrei falei que faria o que o meu coração sente. Fiquei bastante surpreso com a forma como me tornei primeira opção de uma pessoa. De tanto tomar a gente precisa se defender", justificou Arthur.

Tiago, então, avisou que Sarah, que ganhou a pulseira branca de Gil, seria a primeira a votar. A votação foi aberta. A própria Sarah foi a mais votada e, no contragolpe, puxou Thais para o paredão. Juliette, indicada pelo líder, puxou Rodolffo para o paredão no contragolpe.

Sarah, Rodolffo e Thais puderam jogar a prova bate e volta. Depois de muita emoção, Thais se livrou da berlinda. Com isso, Juliette, Sarah e Rodolffo estão no paredão. Um deles deve deixar a casa na terça-feira.