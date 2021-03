Rodolffo pergunta a Juliette porque ela o colocou no paredão Reprodução / TV Globo

Publicado 29/03/2021 08:47

Rio - Depois da formação do paredão deste domingo, Rodolffo questionou Juliette sobre seu voto. Juliette foi indicada ao paredão pelo líder Arthur. No contragolpe, a advogada puxou o sertanejo diretamente para a berlinda.

"Porque você votou em mim na outra e eu tentei salvar seu amigo (Caio) e você não me salvou. Eu poderia ter ido se ele (Gil) não tivesse salvo. E ele me salvou. É gratidão", disse Juliette, sobre o paredão da semana passada, em que foi salva da Berlinda por Gil.

"Eu ia pro paredão. Porque eu não tenho sorte. Seria injusto da minha parte no momento que eu ia colocá-lo (Gil), puxá-lo direto. A partir de agora, é aquilo que eu disse: agora é jogo. Já apaguei o que você fez por mim e você (Rodolffo) votou em mim. E você me botaria pra salvar seu amigo (Caio) e eu não lhe julguei", completou a paraibana.

Rodolffo explicou que queria apenas entender os motivos de Juliette. A advogada disse que seria injusto puxar outro participante. "Eu tô muito mais magoada com ele do que com você. Eu como mulher, como pessoa, como amiga, estou muito magoada porque ele falou muito mal de mim", lamentou, sem citar nomes.