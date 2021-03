Boninho, diretor do ’BBB’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 08:55 | Atualizado 29/03/2021 09:03

Rio - Vem aí? Boninho, diretor do "Big Brother Brasil", revelou que o segundo paredão falso do reality pode acontecer nesta semana. A informação foi dita a um telespectador que questionou o diretor global sobre o assunto no Instagram.

"Quando é o próximo paredão?", perguntou o telespectador. "Pode ser o próximo", respondeu o "Big Boss", como é chamado o diretor do reality e marido de Ana Furtado.

Na última sexta-feira, Boninho já havia postado uma foto com dois robôs, que são mascotes do programa, com a frase: "Dia 5 tem mais". Ainda pediu para os telespectadores do reality ficarem em alerta. Desde então, fãs especulam a possibilidade do paredão falso estar mais próximo do que se imaginava.

Primeiro paredão falso

No primeiro paredão falso da 21º edição do "BBB", a atriz Carla Diaz saiu vitoriosa e foi levada para um quarto secreto, onde tinha acesso a imagens dos participantes da casa. Dias depois, ela retornou ao jogo vestida de dummy e surpreendeu os demais brothers da casa. Na semana seguinte, a atriz foi eliminada de verdade do game, após desapontar público e retomar romance com Arthur.