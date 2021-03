Rodolffo diz que Gil e Sarah estavam ’bombardeando’ Juliette Reprodução / TV Globo

Publicado 29/03/2021 09:21

Rio - Rodolffo e Juliette conversaram bastante durante a madrugada desta segunda-feira. Agora que a aliança com Sarah se desfez, o sertanejo contou que Sarah e Gil falam mal dela pelas costas. "Um mês atrás, éramos eu, você, Sarah, Gil e Caio. De um mês pra cá, eu não sei por quais motivos, juntou os dois pra sentar borracha em você. Inclusive, quando eu fui líder, eles trouxeram muitas informações. Eu não tinha informações", disse Rodolffo.

Juliette pergunto que tipo de "informações" Gil e Sarah levaram para ele. Rodolffo disse que tinha a ver com a amizade entre Juliette e Carla Diaz e também com algumas "conversas tortas" da casa. Rodolffo disse que, na ocasião, ficou ao lado de Gil e Sarah, mas que não comprou briga. Ele também disse que pediu a Caio para "recuar" no relacionamento com a dupla.

"Os dois estavam te bombardeando", disse Rodolffo. "Eu vi. Eu peguei os dois individualmente, eu peguei o Gil ali dentro, eu descasquei indo e voltando. Eu disse tudo. Eu vomitei. O nome mais bonito que eu chamei foi um palavrão. Com ela, quando eu peguei ela pra falar, ela ficou triste, chorou e não me pediu desculpa. No lugar dela entender o que tinha feito de errado, ela simplesmente não quis mais conversar e chegou ao ponto dela se aliar a Carla, a Viih e se afastou de mim. Por que? Porque eu jogava as coisas na cara dela", disse Juliette.

Rodolffo explicou que só não votou no Gil porque Viih Tube puxou o voto em Sarah. "Ela ficou p*ta e o Gil ficou p*to de eu ter colocado ela. Eu só não votei nele [Gil] porque a Viih puxou o voto nela, pra tentar me livrar. Eu não sabia que teria outro puxa seu", disse o sertanejo.