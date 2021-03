Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 29/03/2021 18:41 | Atualizado 29/03/2021 18:47

Nos Stories, do Instagram, o ator compartilhou uma foto de Juliette com a hashtag #TeamJuliette. Além disso, ele também colocou uma figurinha de dois peixes se beijando.



Durante a madrugada, Juliette, Thais e Camilla de Lucas conversaram sobre os famosos com os quais elas já ficaram. A sister contou que já ficou com um famosos que fez "Malhação" no Carnaval. A advogada disse que foi tudo muito rápido.

"Foi num táxi, ele colocou a cabeça e eu beijei e tchau. Foi esse o beijo do famosos mais famoso que eu beijei. E ele é um ator famoso.", disse Juliette. Camilla pediu para Juliette contar a primeira letra do nome do ator. "Eu falo logo o nome? Só foi um beijo de Carnaval também", respondeu Juliette. "A gente quer a letra", pediu Thais. "T", respondeu Juliette. "Ele não sabe nem quem sou eu, mas eu beijei", completou a advogada.