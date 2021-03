Juliette Reprodução

Rio - Juliette, Thais e Camilla de Lucas conversaram sobre os famosos com os quais elas já ficaram na madrugada desta segunda-feira. Juliette contou que já ficou com um famosos que fez "Malhação" no Carnaval. A advogada disse que foi tudo muito rápido.

"Foi num táxi, ele colocou a cabeça e eu beijei e tchau. Foi esse o beijo do famosos mais famoso que eu beijei. E ele é um ator famoso.", disse Juliette. Camilla pediu para Juliette contar a primeira letra do nome do ator. "Eu falo logo o nome? Só foi um beijo de Carnaval também", respondeu Juliette. "A gente quer a letra", pediu Thais. "T", respondeu Juliette. "Ele não sabe nem quem sou eu, mas eu beijei", completou a advogada.

"Thiago Martins?", chutou Pocah. "Eu não sei se é Thiago não, mas a novela que ele fez... Meu Deus do céu, que vergonha, o menino não vai lembrar nem da minha cara. Ele fez a novela com aquela menina que foi a Betina, com o olhão azul", disse Juliette se referindo a Fernanda Vasconcellos. "Ah, sei, o Thiago Rodrigues", acertou Thais. "Esse bonitão mesmo", respondeu a advogada.

Após a declaração, Thiago Rodrigues já começou a receber várias mensagens em seu Instagram sobre Juliette. "Sortudo, beijou a Juliette", disse uma pessoa. "Beijou a namoradinha do Brasil", comentou outra seguidora.