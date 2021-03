Ana Clara Globo/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 21:37 | Atualizado 29/03/2021 21:38

Após chamar a atenção com o "Rede BBB", Ana Clara Lima terá um novo programa para chamar de seu: o ‘Plantão BBB’. A partir do dia 5, a ex-sister irá comandar um diário que irá ao ar após o "Jornal Hoje" comentando tudo o que acontece na casa mais vigiada do país.

Do estúdio, Ana conversará, todos os dias, com um comentarista diferente e com convidados especiais. Os “especialistas” no reality se unirão à apresentadora em um bate-papo descontraído, que vai levar a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais direto para as telas da TV Globo.

“Estou muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga trazer cada vez mais a presença do BBB para o público. Vai ser muito legal ter essa entrada no horário da tarde e ter comigo outras pessoas comentando, recebendo convidados. Acho que o público pode esperar um programa leve e divertido para a gente repercutir tudo o que acontece na casa”.