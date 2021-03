Juliette, no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:24 | Atualizado 30/03/2021 09:28

Rio - Ela é maquiadora, ela! O Jogo da Discórdia desta segunda-feira rendeu no 'Big Brother Brasil'. Um dos momentos mais marcantes foi o confronto entre Gilberto e Juliette. Na sua vez de jogar, o economista decidiu atacar a ex-amiga e questionou o seu modo de agir, dizendo que Ju forçava a barra e queria fazer cena. No discurso, Gil falou que a sister não enxugava as lágrimas quando chorava.

Nisso, Juliette deu a resposta que, em seguida, viralizou com o público. "É porque eu sou maquiadora, eu sei que borra". Ao longo da noite, a maquiadora/advogada repetiu que limpar as lágrimas borraria a maquiagem feita e, por isso, ela secava delicadamente. Mas, é claro, a essa altura, os memes já estavam prontos.

SAME ENERGY #BBB21 pic.twitter.com/ErPC0N51C7 — eu ñ seco pq eu sou maquiadora (@eumesmomatheus) March 30, 2021

