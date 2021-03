Juliette e Viih Tube conversam sobre o jogo da discórdia Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:34 | Atualizado 30/03/2021 13:39

Rio - Viih Tube e Juliette conversaram sobre o jogo da discórdia na tarde desta terça-feira. A youtuber alertou Juliette sobre as intenções de Gilberto e Juliette se mostrou chateada com Fiuk. "É um cagão, medrosão. Ele fica se escondendo nas coisas do Gil e da Sarah. Quando voltar para ele a setinha eu quero ver. Fiquei duas horas conversando com o menino e ele vem me falar que eu exagero? Coitado", comentou Juliette sobre o filho de Fábio Jr.

Viih Tube, então, questionou o comentário da amiga. "Por que você tem que entender os outros e ninguém te entende? Você tem que parar de ficar se explicando porque entende quem quer...", disse a youtuber. "Tudo tem limite, evitei machucar todo mundo aqui mas ninguém evita me machucar", lamentou Juliette.

Viih, então, detonou Gilberto. "Ele está querendo mexer com o seu coração porque ele sabe que você tem um coração bobo às vezes, ah, vai para a put* que pariu. Fica te encurralando, amigo é o caralh*", esbravejou.

"Ele fica esperando um moído. Agora ele está uma seda", disse Juliette. "Claro que ele está, ele sabe que você vai voltar", afirmou Viih Tube. "Espero que eu volte mesmo", finalizou Juliette.