Thaís e Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:25

Rio - Thaís abriu o coração para Juliette durante um bate-papo das duas na hidromassagem do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A goiana disse que tem medo de ter sido mal interpretada pelo público. "Só uma coisa que eu me arrependo". Em seguida, a cirurgiã-dentista citou algumas atitudes suas em relação a Fiuk. "Dando selinho, em cima, fazendo questão, isso aí eu me arrependo".

fotogaleria

Publicidade

A paraibana concordou com a amiga. "Eu não preciso disso", destacou a goiana, que continuou: "Não estou culpando ninguém, estou culpando eu mesma de ter ficado nessa. Vergonha, não preciso disso". Juliette, então, deu sua opinião. "É que você é impulsiva".

A advogada ainda aconselhou a amiga. "Agora acho que você pode recuar, esperar ele vir". Thaís descartou a possibilidade: "Não tem como".