Sarah: ela reconhece que cometeu erros no programa Globo/João Cotta

Publicado 01/04/2021 09:03 | Atualizado 01/04/2021 09:14

Rio - Eliminada do 'BBB 21' nesta terça-feira, Sarah retornou a casa dos sete milhões de seguidores no Instagram pela terceira vez. A consultora de marketing entrou no reality com apenas 18 mil seguidores e alcançou quase 9 milhões, mas depois de comentários apoiando o presidente Jair Bolsonaro, debochando da pandemia, a equipe da ex-sister viu os números caírem.

No Twitter, os telespectadores do reality pode pedir música no Fantástico por atingir a marca pela terceira vez. Nesta manhã, Sarah marca 7,2 milhões de seguidores na rede social, que vem sendo usada como termômetro para medir a popularidade do público.



"Acho que depois de atingir 7 milhões de seguidores pela terceira vez, a Sarah pode pedir música no 'Fantástico'", declarou um internauta. "A música no 'Fantástico' vem", brincou outro. "Sarah já pode pedir música no 'Fantástico', batendo 7M no Instagram pela terceira vez", afirmou um terceiro.

Acho de depois de atingir 7 milhões de seguidores pela terceira vez a Sarah pode pedir música no fantástico #BBB2021 #bbb21 #seguidores — Onara Rafaelle (@onararafaelle_) March 31, 2021

Sarah bateu 7 milhões 3 vezes kkjjjnnkkkk a música no fantástico vem — Jhulia 0,37 (@saddetristeza) March 31, 2021

