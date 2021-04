Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 01/04/2021 19:18

Rio - Juliette e Gilberto tiveram uma conversa pra lá de sincera sobre convivência no Quarto Cordel, do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quinta-feira. A paraibana disse para o amigo que a briga que teve com ele e Lumena, que já foi eliminada, foram as piores que ela teve na atração. João Luiz e Viih Tube prestaram atenção no assunto dos dois.

"Então briga todo mundo vai ter, o problema não é ter briga, o problema é o que você faz quando está na raiva. Se João, se Vitória, se você... Pronto, minhas brigas com você foram horrorosas. As brigas que eu tive com você foram as piores que tive aqui. Não foi com Karol nem com Nego Di não. Pronto, com Lumena e com você. Foram as mais feias que eu tive aqui. Nem por isso eu sai por ai esculhambando, falando mal. Eu não queria enfrentar você no Paredão. Não é porque eu tenho medo de você, é porque eu gosto de você. Agora o limite a pessoa não sabe até onde vai. Porque a pessoa se irrita", destacou Juliette.

Ela ainda relembrou quando o pernambucano comentou que quase a vetou da Prova do Líder. "Do jogo é uma coisa, voto é outro", comentou Gil.