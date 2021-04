Fiuk Reprodução/Globo/BBB

Publicado 02/04/2021 09:45

Rio - Fiuk foi o primeiro eliminado da Prova do Líder desta quinta-feira e por um motivo bobo: sentar no chão durante a realização da prova de resistência. Após ser comunicado pela produção do reality, o cantor ainda reclamou.

"Pô, ninguém avisou que não podia sentar no tempo. Só sentei no intervalinho como em todas as provas eu sempre fiz", disse o filho de Fábio Jr. Em seguida, ele se dirigiu à área interna da casa e teve uma crise de choro.

