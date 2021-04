Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:26

Rio - Depois de anunciar que o segundo paredão falso do "BBB 21" poderia ter sido nesta semana , Boninho contou que não pretende mais realizar a dinâmica no reality. Em resposta a um seguidor no Twitter, ele contou que desistiu do segundo paredão fake da edição.

fotogaleria

Publicidade

"Não queremos mais paredão falso, papai", escreveu um telespectador do "BBB" no Twitter. "Também não, mas não conta pra ninguém", respondeu Boninho na sequência.

Primeiro paredão falso

Publicidade

No primeiro e único paredão falso da 21º edição do "BBB", a atriz Carla Diaz saiu vitoriosa e foi levada para um quarto secreto, onde tinha acesso a imagens dos participantes da casa. Dias depois, ela retornou ao jogo vestida de dummy e surpreendeu os demais brothers da casa. Na semana seguinte, a atriz foi eliminada de verdade do game, após desapontar público e retomar romance com Arthur.