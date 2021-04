Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 15:54

Rio - Após Caio contar para Fiuk, na madrugada desta sexta-feira, que cortou a virilha ao tentar aparar os pelos no "BBB21", Boninho comentou a situação. Através das redes sociais, o Big Boss compartilhou uma foto do fazendeiro relatando o caso e zombou.



"A gente sabe que a @GilletteBR bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou!! Kkkk É ai @erijohnson6 Pra que?", disse Boninho no Twitter. Na legenda, o diretor escreveu: "Atenção, Gillette não faz milagre, nem vem com visão noturna".

Após a Prova do Líder, Caio ficou preocupado e foi contar para Fiuk o que aconteceu. "Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro. Ficou branco e agora tá sangrando", disse o fazendeiro.



O cantor perguntou se Caio fez um curativo, mas ele negou. "Não, eu passei um creme lá pra ver se serve. Está ardendo, velho. Está sangrando!", respondeu. "Está sangrando, mano. E olha que eu acabei de limpar. O bicho ficou branquinho na hora", completou.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">A gente sabe que a <a href="https://twitter.com/GilletteBR?ref_src=twsrc%5Etfw">@GilletteBR</a> bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou!! Kkkk É ai <a href="https://twitter.com/erijohnson6?ref_src=twsrc%5Etfw">@erijohnson6</a> Pra que????? <a href="https://t.co/UBny9wpOvw">pic.twitter.com/UBny9wpOvw</a></p>— J.B. Oliveira (@boninho) <a href="https://twitter.com/boninho/status/1378050023171178505?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>