Juliette e Rodolffo reprodução da TV Globo

Publicado 02/04/2021 16:35

Rio - Rodolffo não gostou nada do apelido que Juliette deu para ele no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A paraibana tem chamado ele de 'Peruca', mas foi repreendida pelo cantor, na noite da última quinta-feira. "Ow, peruca", brincou ela. "Vem aqui, se o povo me chamar de peruca lá fora você vai ver. Eu tenho um CNPJ lá fora a zelar, se me chamarem assim eu vou te xingar no microfone", reclamou ele. A advogada garantiu que não ia mais chamá-lo desta maneira.

O que o sertanejo não sabe é que os internautas curtiram muito o apelido e que tem se referido a ele desta maneira. "Não chamem o peruca de peruca. Ele não gosta!", comentou uma página do Twitter.



Não chamem o peruca de peruca. Ele não gosta! #BBB21 — CHOQUEI #BBB21 (@choquei) April 2, 2021

"Passando mal que o Rodolffo não quer que chame ele de Peruca aqui fora.... Então a partir de hoje esse será o nome dele", publicou outro usuário da rede social.

passando mal que o Rodolffo não quer que chame ele de PERUCA aqui fora.... Então a partir de hoje esse será o nome dele pic.twitter.com/HG6mfrrkU6 — thiago (@httpsrealitys) April 2, 2021

Um terceiro postou: "Rodolffo não quer ser chamado de PERUCA aqui fora. Então a partir de agora eu só chamarei de Peruca".

Rodolffo não quer ser chamado de PERUCA aqui fora. Então a partir de agora eu só chamarei de PERUCA. — Marina (@oxe_nina) April 2, 2021

