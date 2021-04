Fiuk Reprodução/Globo/BBB

Publicado 03/04/2021 11:13

Rio - Depois de dois meses de reality, Fiuk relatou estar cansado do jogo do "Big Brother Brasil 21". O desabafo aconteceu, na manhã deste sábado, enquanto conversava com Caio e Rodolffo na área externa da casa.

O filho de Fábio Jr, disse estar feliz por ter avançado na disputa "sendo ele mesmo, sem forçar a barra", mas fez uma ressalva sobre a questão de estratégia e ter que "entrar no jogo.

"Eu dei uma forçada só pra entrar no jogo, sabe? Esse negócio do jogo, do que o Tiago fala, mas isso aí está ficando meio cansativo pra mim. Entrei pra me divertir e, quando eu vi... Começou a me fazer mal. Estou há umas duas, três semanas, me reconectando, pensando...".