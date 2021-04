Thais, Juliette e Caio Reprodução / TV Globo

Publicado 05/04/2021 08:49

Rio - Juliette foi a protagonista da noite deste domingo no "BBB 21". Depois de escapar do paredão três vezes, a advogada foi assunto principal nas rodas de conversa da casa. Logo após a votação aberta, a paraibana conversou com Pocah na cozinha e lamentou ter recebido um voto da funkeira.

"Não deixa de doer, mas cada um tem suas escolhas. Se é a sua, eu respeito. Dói, mas eu respeito", disse. Em seguida, ela desabafou com outras sisters no quarto colorido. A advogada pediu para que as amigas não defendessem Caio na frente dela. "Não quero falar disso agora. E outra, o Caio está no paredão, não quero falar de pessoa que está no paredão enquanto a pessoa está no paredão. Ele já está nervoso, já está triste. Tem tempo pra tudo aqui, não precisa falar dele agora", cortou Viih Tube.

Pouco depois, Viih conversou com Thais, que alfinetou Juliette. "Gostou muito da Juliette, mas as vezes ela pressiona sua cabeça", disse a dentista. Depois de conversar com as meninas no quarto colorido, Juliette trocou uma ideia com Rodolffo e Caio no quarto cordel.

Rodolffo disse que votou em Juliette para se salvar e Caio deu a mesma justificativa. Juliette também afirmou ter escutado Caio falando sobre ela com Arthur. "Só pra lhe avisar que na cozinha, eu escuto daqui, viu? Eu escutei você e Arthur no blá blá blá na conversada com o Gil. Falou meu nome, eu fui ali e escutei vocês dizendo assim: 'Se você imunizar a Juliette, vai o Fiuk'", disse.

Caio negou, mas Rodolffo disse que o boato realmente correu pela casa. "Chegou a sair esse comentário mais cedo. Pode não ter sido nessa ocasião, mas que saiu, saiu. Você lembra que saiu", disse o sertanejo. Caio, então, confirmou que fez o comentário.

Enquanto isso, João e Gil conversavam sobre Juliette na sala da casa. O professor disse que Juliette "tem que ficar esperta" e questionou o fato de Juliette estar conversando com Caio e Rodolffo, que votaram nela. "Eu não consigo entender, mas tudo bem", disse.

Mais tarde, João alertou Juliette sobre o voto de Rodolffo. "Isso em momento nenhum foi uma questão para ele. Isso não foi um problema para ele... Entendeu?", perguntou o professor.

No jardim, Thais falava sobre Juliette com Pocah e disse estar "agoniada" com o comportamento da advogada em relação a Viih Tube. "Ela tá conseguindo tudinho que ela quer, que é eu me afastar da Vitória. Eu e a Vitória, a gente não tem tempo de conversar. [...] Parece uma competição", lamentou.

Enquanto isso, Arthur comentava sobre o paredão com Caio e Rodolffo. Ele acredita na saída de Gil. "Pra vocês, foi um cenário bom", afirmou o crossfiteiro.