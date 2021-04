Cleo fala sobre a confusão de Fiuk e Arthur: ’Recalque do meu irmão’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 13:48

Rio - Cleo usou o Instagram, na madrugada desta terça-feira, para defender o irmão, Fiuk, pelo que aconteceu no Jogo da Discórdia, no "BBB 21". No programa ao vivo, Fiuk e Arthur se estranharam e o crossfiteiro partiu para cima do cantor e ainda o xingou de "c*zão".

"Estou me recompondo. No próximo Paredão, acho que deveria sair o Arthur. Porque acho muito tóxico e perigoso que uma pessoa dessa fique lá dentro. Que fale as coisas que ele falou, que age da forma que ele age, chamando os outros de cuzã*, de chato do caralh*, de bost* por nada. Porque todo mundo que assistiu e que não é prego e nem pela-saco, sabe que o problema do Arthur é recalque do meu irmão", disse a atriz, que também afirmou estar orgulhosa da participação de Fiuk no reality show.

"Porque o que ele sempre quis com esse jogo era a experiência de aprender, crescer, de errar, se expor e acho que por isso, pra mim, ele já ganhou esse programa. Cleo também aproveitou para agradecer Juliette por ter defendido Fiuk.

"Obrigada, Juliette, por existir e ter falado lindamente as coisas que você falou. A Juliette, pra mim, é uma das maiores jogadoras, que vê tudo que está acontecendo de verdade, que joga com o coração, joga aberto. Erra porque é um ser humano e tudo bem", disse.

A atriz também comentou a confusão envolvendo Rodolffo e João Luiz. "E acho que foi muito sério o que aconteceu em relação ao cabelo do João, porque o Rodolfo, pelo que vi até agora, não entendeu o nível da gravidade do que ele falou. As pessoas têm manias de relativizar e falar ‘mas quando é comigo'... sim, mas não é com você e você não tem as mesmas dores que a outra pessoa", finalizou.