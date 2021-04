Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 19:01

Na tarde desta terça-feira, Gilberto conversou com Fiuk sobre o Paredão de logo mais, no qual disputa com Rodolffo e Caio a permanência no "BBB 21". Segundo o economista, ele acredita que será eliminado.

"Só quero que acabe, tenha logo o resultado. Fiquei, fiquei. Vamos renovar as energias, revigorar, pular na piscina. Se sair também, sair regozijado. Seguir minha vida lá fora. Se o povo me odiar também. Pelo menos eu sei que meus vizinhos não vão me odiar. Porque meus vizinhos, quando me verem famoso, ah", disse Gilberto.

"Calma Gil, calma. Tem que esperar", respondeu Fiuk, tentando tranquilizar o amigo.

"Estou tranquilo demais, por isso acho que vou sair", rebateu Gil.