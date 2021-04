Viih Tube Reprodução/Globo

Apesar de indicar o economista ao paredão, que teve apenas 5,43% dos votos, a youtuber revelou estar feliz com a permanência dele no jogo. “Mesmo eu tendo indicado o Gil, eu acho muito legal ele ter ficado no Top 10”, disparou Viih Tube. “Ele merecia estar no Top 10”, respondeu Thaís. “Ele é muito batalhador e fã disso aqui”, completou a youtuber.

“Eu acho legal ele ter ficado. Claro que falando em jogo, querendo ou não, é uma forma mais fácil de eu ir para o Paredão. Quando volta quem você indica... Mas eu acho que tem coisas muito maiores que isso. O fato dele ter ficado no Top 10, dele ter entendido o discurso do Tiago (Leifert) de não repetir as mesmas coisas..”, prosseguiu Viih Tube. Thaís, em seguida, refletiu sobre ele "ter ganhado uma nova chance”.