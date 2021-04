Gilberto e Caio - BBB Reprodução

Caio e Gilberto mal acabaram de sair de um Paredão e já estão pensando no próximo. Nesta quarta-feira, os brothers conversaram sobre uma possível formação no domingo, no "BBB 21". A dupla acredita que ainda segue na mira da casa.

"Se eu não pegar o líder, eu vou para o paredão", revelou Gilberto. Caio concordou e ainda acrescentou um terceiro possível nome. "Eu você e o Arthur", disse.

Gilberto disse que Juliette também é um nome possível de entrar na berlinda, mas Caio duvidou. "Será? Eu vi o pessoal defender tanto ela para ela não ir naquele paredão", e ainda completa: "Não sei se ela vai tão fácil assim, não", respondeu.

Agora no Top10, Gilberto acredita que será cada vez mais difícil não estar no Paredão. "Com dois votos a pessoa já vai para o paredão. Tirando o líder sobra nove, amado. É muita coisa agora dois (votos)", finalizou.