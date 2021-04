Rodolffo Reprodução/Multishow

Por iG

Publicado 08/04/2021 12:54 | Atualizado 08/04/2021 12:57

São Paulo - Rodolffo ficou indignado ao ver o vídeo em que aparece comendo o macarrão que Fiuk recolheu da pia no 'BBB 21'. O sertanejo estava participando do 'BBB: A Eliminação' e cobriu o rosto ao ver a cena. Depois, ele comentou sobre.

fotogaleria

Publicidade

"Cara do céu...E o resto de arroz, de coisa, de sabão, engordurado", disse. Rodolffo aproveitou para falar sobre as habilidades de Fiuk na cozinha."Fiuk deu tanto trabalho pra nós na cozinha, você não tá entendendo. Ele falou assim: 'eu tenho experiência de fazer comida pra 100 pessoas'", contou.

"Uma pessoa que falou que tem experiência para fazer comida para 100 pessoas Vivian, vai fazer arroz para seis, exagera na água e coa o arroz no coador na pia? Onde você já viu isso...Eu não tenho essa experiência, eu não faço um negócio desse", disse.

Publicidade

Ele riu e repetiu a informação, rindo. "Ele coou o arroz de coador, porque passou a água e o arroz empapou todo", disse. Vivian Amorin e Bruno de Luca brincaram com Rodolffo, dizendo que ele precisava acreditar no cozinheiro da casa, mas o sertanejo respondeu. "Bruno, esse negócio tá errado", disse.

O apresentador, então, brincou com o cantor: "Ele tá bolado que comeu o penne com detergente". Veja o vídeo com a fala de Rodolffo: