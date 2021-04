Viih Tube corre para ser a primeira a abraçar Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 09:46 | Atualizado 09/04/2021 09:53

Rio - Viih Tube já ganhou o título de maior jogadora da casa, mas está longe de descansar. Para não perder o posto, a bajuladora oficial do 'BBB 21' supera até adversidades físicas. Mesmo com o pé machucado e mancando, a youtuber quis ser a primeira a abraçar Caio após o fazendeiro vencer a prova do líder, nesta quinta-feira.

A cena curiosa rendeu, claro, muitos memes. A youtuber, inclusive, já está sendo chamada de 'bastiana' nas redes sociais. Confira a "jornada" da sister até chegar a Caio: