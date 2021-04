Tiago Leifert dá bronca em elenco do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:42

Rio - Tiago Leifert sempre mostra um forte envolvimento pessoal no 'Big Brother Brasil' e desta vez não foi diferente. Após a prova do líder desta quinta-feira, o apresentador se mostrou chateado com a maioria dos participantes da casa.

Ao retornar para o estúdio, na tarde desta sexta-feira, o apresentador quebrou o protocolou e deu uma bronca nos brothers, questionando o empenho dos participantes na prova. "Não dá mais para alguns comportamentos. E sobre a prova de ontem, me chamou a atenção o desleixo da imensa maioria de vocês. Era uma prova do líder, bicho, de habilidade. Se você não sabe jogar, você tem que olhar o amiguinho jogando", disse.

Publicidade

Tiago ainda elogiou a conduta de Caio, o novo líder. "Não por acaso, um cara que acabou de voltar do paredão e tava morrendo de medo de ir de novo ganhou a prova", explicou.

E isso aí galera! Achei dessa vez super certo o posicionamento do Tiago, ontem muitos estavam brincando como se não fosse uma prova do líder valendo mais uma semana na prova.

Estamos na reta final não é hora de brincadeira!



Ainda bem que meu menino leva todas a sério! pic.twitter.com/x3hlQSTsbK — Raquelzinha LUTO POR CARTHUR (@RossRacchel) April 9, 2021