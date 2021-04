Iza Reprodução

Publicado 09/04/2021 15:51 | Atualizado 09/04/2021 15:54

Rio - Fim do mistério! Iza é a atração festa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta sexta-feira. A cantora deu a notícia através do 'Plantão BBB', apresentado por Ana Clara.

"Estou muito feliz, muito animada e muito ansiosa. Sou viciada em Big Brother. Acompanho tudo, fico torcendo, assisto no pay per view. Então, já estou me sentindo pronta para me encontrar com eles. A gente está preparando um show com muito carinho para todo mundo curtir muito de casa também", disse a dona de hits como "Pesadão", "Brisa" e "Meu Talismã".