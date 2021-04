Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:44 | Atualizado 09/04/2021 21:45

Na noite desta sexta-feira, Viih Tube tentou mais uma tática de aproximação com o líder Caio. Enquanto se arrumava para a festa, a sister conversou com o fazendeiro sobre família.

Viih disse que chorou muito ao ver a foto da família de Caio no quarto do líder. "Ontem, quando você entrou no quarto, e viu a foto da sua família, eu chorei igual uma criança porque... Eu saí falando assim: 'Tenho muita vontade de ter uma família assim. Eu acho que é o maior sonho da minha vida é ser mãe e ter uma família, viajar com a família", confessou a youtuber.

"Nossa, é bom demais", respondeu Caio, que acrescentou: "Vou falar um negócio para você, se tem um trem que alegra a casa igual criança eu não conheço, não".

Viih disse que tem como maior sonho de vida ser mãe e formar uma família. "E quando eu vejo você, me dá mais esperança, é bom demais", finalizou a sister.