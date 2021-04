Brothers se decepcionaram com as mensagens exibidas durante a festa do 'BBB21' Divulgação/Globoplay

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 11:55

Rio - Os participantes do 'BBB21' tiveram uma surpresa decepcionante com as mensagens exibidas no telão da festa da última madrugada. Os brothers esperavam recados de apoio para o grupo que agora compõe o Top 10, mas receberam apenas mensagens elogiando os figurinos e a decoração da festa.

"A gente achando que ia ter Bruna Marquezine, Neymar", comentou Viih Tube após a exibição das mensagens. Gilberto concordou e contou que esperava mensagens de apoio para cada participante, pelo menos. Arthur reparou na expressão do economista e brincou com Caio: "o Gil já tá com mil teorias, tá passando mal achando que o povo não gosta da gente".

Os internautas que acompanhavam a festa também ficaram frustrados e se manifestaram nas redes sociais. "Não acredito que fique acordada até agora pra ver essas mensagens", escreveu uma fã do reality.

