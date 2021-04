Arthur xinga muito ao perder estalecas no Castigo do Monstro Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 12:30

Rio - Arthur se agachou enquanto cumpria o revezamento do castigo do monstro, na manhã deste sábado, e acabou levando uma bronca da produção do 'BBB 21'. Irritado com a situação, Arthur xingou bastante. "Não estou sentado não, velho, só estou agachado, não estou encostando em nada, pelo amor de Deus. P*** também, estou p*** já nessa desgraça. Palhaçada, bicho. Vai se f****", reclamou.

O crossfiteiro perdeu 50 estalecas por quebrar as regras. Ele deve permanecer em pé durante o período em que estiver cumprindo o castigo. "Imaginei que eu ia sair desse programa de tudo quanto é forma, menos assim", resmungou Arthur, que também falou mal do anjo João Luiz. "Filho da p*** vai para o vip e me tira da parada. Demorou. Nunca nem votei nesse b***", disse.