Viih Tube diz que é filha de Caio e leva alfinetada de Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 19:43 | Atualizado 10/04/2021 19:44

Em uma conversa com Caio no quarto Cordel, na tarde deste sábado, Viih Tube criticou bastante Juliette. No papo, os dois compartilharam suas opiniões sobre a paraibana, e a youtuber chegou a dizer que a advogada tem inveja dela.

Para Caio, Viih explicou que a amizade entre as duas esfriou. "Parece que sempre que eu vou bem em uma prova, ela fica tipo: 'nossa como que ela consegue ganhar a prova, ir bem e eu não?' A Thaís, quando eu vou bem, ela chora. Ela fica muito feliz por mim, às vezes eu sinto que ela [Juliette] fala que fica feliz por mim, mas no fundo ela está com uma inveja branca", disse Viih.

Vale ressaltar que o termo "inveja branca" é racista, pois é empregado para dar ideia de algo positivo associa o branco a uma coisa boa. Logo, a "inveja preta" seria algo ruim, associando, assim, o preto a coisas negativas.