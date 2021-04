Pocah Reprodução / TV Globo

Publicado 11/04/2021 08:54

Rio - Pocah ficou revoltada na noite deste sábado ao encontrar pelos pubianos no banheiro do quarto colorido. A funkeira interrompeu a conversa entre Gilberto, Arthur, Thais, Juliette e João Luiz para reclamar da situação. "Estou put*, mano. Deixaram cheio de pentelho no vaso do colorido. Não sou obrigada a sentar no pentelho de ninguém. Eu já tinha ido no banheiro e a Camilla me falou para ter cuidado e quando vi tava cheio de pentelho. Tinha tomado banho e tive que tomar outro de novo. Que sacanagem. O chão cheio de pentelho. O mínimo é limpar a por** do pentelho que deixou cair", esbravejou a funkeira.

Arthur não levou a reclamação a sério e ainda debochou de Pocah estar vestida de samambaia e reclamando da sujeira no banheiro. "Que sacanagem. Vai se f*der, Arthur", disse Pocah, ainda mais irritada. "Desculpa, eu não tô rindo de você falando de pentelho. É você brava de samambaia. Também acho que é errado. Eu concordo plenamente. É falta de respeito com o próximo", tentou amenizar o brother.

"Mano, sério, eu tô muito put*. Eu sentei na por** do pentelho", disse Pocah. Todos começaram a rir, até a própria Pocah caiu na gargalhada. Em seguida, todos começaram a dizer que não eram os responsáveis pela sujeira do banheiro.

"Ainda bem que hoje não me depilei", disse Thais. "Eu não uso o colorido, graças a Deus". "Foi o João com esses pelões", brincou Arthur. "Eu nem me depilo lá", rebateu João. Pocah, então, voltou a ficar irritada. "Não quero saber quem foi. Só quero que a pessoa tenha o respeito de limpar a por** do pentelho que deixar cair".