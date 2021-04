Gil do Vigor mostra pelos pubianos para provar que não sujou o banheiro Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 09:38

Rio - Na madrugada deste domingo (11), Pocah se revoltou por encontrar pelos pubianos no banheiro do quarto colorido . Gil do Vigor, por sua vez, não teve vergonha de mostrar parte de sua área íntima aos brothers para provar que não era culpado pela sujeira. "Não é meu, Brasil. Eu tenho uma Mata Atlântica", avisou o pernambucano.

fotogaleria

Publicidade

Inicialmente, Camilla de Lucas e Pocah estavam na área externa da casa conversando sobre quem poderia ser o responsável pela falta de higiene. João Luiz entrou na conversa dizendo que não eram seus pelos. Gilberto preferiu abaixar parte do seu short para mostrar que não havia se depilado.

Os brothers ficaram surpresos, mas também riram da atitude do doutorando. Juliette saiu puxando João e Thaís enquanto ria do gesto. Ei, me bota num hospício. Não sou obrigada a ver pentelho dos outros", a sister gritou. Camilla disse ter tomado um susto com o Gil.



Publicidade

"É pra provar, gente. É pelo bem da convivência. Vale um voto isso. Não mostrei tudo, não. Foi só um pouquinho pra ver realmente", justificou Gil, explicando que não queria ser alvo de voto na casa por causa da situação.