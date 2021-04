Juliette e Viih Tube - BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 19:22 | Atualizado 11/04/2021 19:23

Juliette e Viih Tube conversaram sobre a relação das duas neste domingo, na área externa da casa do "BBB 21". O papo rendeu muita lavação de roupa suja e, claro, pedidos de desculpas.

fotogaleria

Publicidade

"Primeiro, eu queria falar que eu achei legal, inclusive agradecer, por você ter sentido e ter vindo falar comigo. Eu acho isso importante, eu até falei com a Thaís", começou Viih.

"Eu queria pedir desculpas pelas vezes que eu fui grossinha e você percebeu, acho que eu deveria ter vindo falar antes com você", completou a youtuber.

Publicidade

Viih Tube também aproveitou a conversa para falar o que mais a incomoda na relação entre as duas. "O que eu queria, que eu me deixa agoniada, é que a nossa relação está sempre numa onda, ela sobe e eu fico: 'Nossa, que amizade perfeita, está gostoso demais'. Ela desce, ela sobe, ela desce e isso para mim é muito estranho, não é normal para mim'".

Juliette também explicou o que a deixa chateada. "Sobre a nossa amizade oscilar, isso acontece dos dois lados. Você já me magoou muito, mais do que você pensa e eu nunca lhe tratei mal por isso, não tirei você do meu pódio por isso. [...] Eu tenho certeza, Viih, que você e a Thaís se machucam e não falam", rebateu.

Publicidade

"É diferente", rebateu Viih. "Pode ser para você, mas para mim não é", respondeu Juliette, que continuou desabafando. "Eu percebo que você olha muito para você como está sentindo e esquece de olhar para o outro. Poucas vezes você me pergunta de fato sobre como eu me sinto sobre a nossa relação", disse a advogada.

"Eu só te dou amor e você só me dá patada", concluiu Juliette . Viih, então, questionou: "Então por que você é minha amiga ainda, Ju?". A advogada respondeu: "Porque eu vejo verdade em você e você está falando que não vê em mim".