Viviane Tube, mãe de Viih Tube, se emociona ao falar da filha Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:32

Rio - Viviane Tube, como se identifica a mãe de Viih Tube, escreveu uma carta aberta para a filha e divulgou nas suas redes sociais. No texto, que pode ser lido abaixo, a influenciadora digital disse que está "com o coração em pedaços" ao pensar na rejeição que a filha pode encarar ao deixar o 'BBB 21'.

Após postar o texto, Viviane apareceu chorando nos seus stories. "Eu não queria aparecer chorando, mas eu estou tentando há um tempo já parar de chorar. Porque não quero fazer drama, não quero nada. Eu só quero dizer que vocês ficam preocupadas comigo, com o que eu to passando. Eu estou tentando me recompor, eu já estou melhor, parei um pouquinho de falar. Eu me emocionei muito, até porque eu fiz a carta pro Insta da Viih, pro meu Insta. E dizer que eu nunca fui uma mãe permissiva, que passa a mão na cabeça. Mas eu quero que as pessoas analisem com carinho que na nossa vida tudo é aprendizado, até as coisas piores que acontecem com a gente. A gente não entende e lá na frente a gente vai ver o porquê daquilo", disse a empresária, que continuou.



"Eu só queria dizer que eu estou bem, mas só que eu me emocionei muito com as coisas. Eu amo a minha princesa, eu vou apoiar ela sempre, eu não vou passar a mão na cabeça, mas eu vou apoiar porque eu sou mãe, quem é mãe sabe o que eu estou falando", concluiu.

Veja a carta aberta escrita por Viviane: