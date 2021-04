Juliette reprodução da TV Globo

fotogaleria Rio – Com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões no Twitter, Juliette tem uma legião de fãs que defendem a paraibana com unhas e dentes nas redes sociais. No entanto, nas últimas semanas, a conta da sister no Twitter foi banida temporariamente por duas vezes, deixando os seguidores preocupados. O DIA ouviu especialistas para entender os motivos que levaram a conta a ser suspensa e saber como evitar o problema.

Segundo o Twitter, a primeira suspensão da conta de Juliette foi causada “pelo alto volume de vídeos indexados de outra plataforma” , ou seja, pela equipe da sister ter enviado diversos vídeos que pertencem à Globo. “Esses conteúdos que são de titularidade de terceiros podem ser entendidos como violação de direitos autorais já que não é a criadora e a titular do conteúdo que está sendo veiculado”, explica a especialista em direito autoral Yasmin Arrighi.

“Um exemplo factível e semelhante para ilustrar o caso seria um usuário fazer o 'download' de um filme completo, selecionar um trecho e realizar a postagem no Twitter. Ao postar continuamente vários trechos, poderia acarretar na suspensão de sua conta, assim como foi no caso da Juliette”, explica Yasmin.

Direitos autorais

Na segunda derrubada , fãs de Juliette acusaram as torcidas de Gilberto e Sarah de tentar denunciar o perfil da paraibana a fim de prejudicá-la em um paredão. Por outro lado, os dois participantes disseram que era uma notícia falsa e negaram qualquer envolvimento. Eles ainda ponderaram que o problema, na verdade, teria a ver com os direitos autorais dos vídeos postados. Para a especialista, o caso de Juliette não é isolado e outras personalidades já passaram por processos semelhantes.

“Cabe ressaltar que a utilização de obra audiovisual, ou seja, do conteúdo do programa 'BBB', sem autorização do titular (TV Globo), constitui violação de direitos autorais passível de indenização. Outro exemplo dessa situação ocorreu quando blogueiros famosos tiveram seus perfis bloqueados no Instagram por uso indevido de direitos autorais como o Hugo Gloss, que colocou um vídeo do ‘BBB 20’ e a TV Globo reivindicou os direitos autorais”, lembra Yasmin.

Para evitar a exclusão de conteúdos ou da conta, a especialista recomenda priorizar conteúdos próprios. Caso não seja possível, é recomendado colocar o link e redirecionar o seguidor diretamente à plataforma da pessoa que detém os direitos sobre a imagem.

Prejuízos

Para o especialista em marketing digital Pedro Valério, ter a conta suspensa, ainda que temporariamente, pode trazer prejuízos a figuras públicas e empresas, pois se perde o “contato com a audiência e zera completamente a capacidade de influenciar ou de vender”. No caso de Juliette, ele diz que a equipe da sister entendeu a importância de estar presente em diferentes redes sociais.

“Você pode criar outra conta temporária e dizer: ‘gente, fomos banidos daqui. Vá para o Instagram, vá para o TikTok, vá para outro lugar’. Aprendizado gigante sobre isso: você cria audiência em terreno alugado, o aplicativo não é seu. É muito importante você captar e-mail das pessoas, levar para grupos de Telegram”, aconselha.

Fake News

Tanto a equipe de Juliette como a de Gilberto, Sarah e outros nomes que passaram pela atual edição do reality já alegaram sofrer fake news nas redes. Pedro Valerio alerta que isso acontece com pessoas que “estão tendo destaque muito grande e têm posicionamentos fortes”, além de “quando se tem algum tipo de disputa, seja na política ou de votação no 'Big Brother'”.

Ele ainda reitera que não há como “se blindar completamente” das fake news, no entanto, recomenda trabalhar “sempre com a verdade”, usando depoimentos de pessoas próximas, imagens e vídeos para enfrentar as notícias falsas. “Quando a verdade tem provas, você usa a rede social para também difundir a verdade na mesma força que a fake news”, conta.

Para os usuários, ele recomenda que as pessoas tomem cuidado ao se informar. “Para você ver a veracidade dos fatos, você deve consumir conteúdo de diferentes fontes. Assim, você não vai ficar na bolha de interesse do Instagram que te mostra sempre a mesma informação. Se você não quer cair no conto da carochinha, veja sempre os dois lados, compartilhe e consuma conteúdo de vários pensamentos diferentes”, alerta.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa