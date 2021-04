Juliette e Rodolffo Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 12/04/2021 13:26 | Atualizado 12/04/2021 13:29

São Paulo - Rodolffo Mathaus, último eliminado do "BBB 21", declarou que se apaixonou após ver Juliette Freire cantando. Além disso, ele afirmou que a sister pode ter um "superfuturo" na música.

"Juliette me surpreendeu demais da conta cantando. Falei para ela milhões de vezes: ' Juliette do céu! Você canta melhor do que muitas mulheres que fazem bastante sucesso na música. Canta mesmo. Eu fiquei apaixonado vendo ela cantar. Juro pra vocês. Sou apaixonado por música. E ela tem, sem saber, uma técnica vocal muito apurada. Se ela adquirir um pouquinho de técnica, um conhecimento melhor, ela vai para trollar todo mundo", disse Rodolffo , em vídeo publicado no canal do YouTube do Multishow.

O sertanejo também falou sobre as especulações de um romance com a paraibana. "Sempre olhei para ela com muito carinho, mas em forma de amizade. Antes de eu entrar, preparei meu psicológico para não ficar por ficar lá dentro. Até porque a gente vai acordar junto no outro dia", lembrou ele.