Juliette faz Thiago Rodrigues ganhar seguidores Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:29

Rio - O ex-ator da Globo Thiago Rodrigues, que ficou conhecido por seu papel em 'Malhação', voltou a falar sobre sua relação com Juliette. Tudo isso porque, durante o confinamento, a paraibana revelou que ele havia sido um "famoso" com quem ela tinha ficado.

A pedido dos fãs, Thiago respondeu dúvidas sobre a relação dos dois. Ao ser perguntado se vai conversar com Ju quando ela sair do programa, ele explicou. "A maioria das perguntas é sobre ela! Vejam, isso aconteceu em um bloco de carnaval! Ela está dentro de um reality! Achei super engraçado ela ter falado no programa. Entrei na brincadeira. Mas a partir daí não tenho muito o que dizer sobre isso. A não ser que estou na torcida para ela vencer! Pra mim ela já é a campeã!", escreveu Thiago.

Mas a história não acaba aí. Ex-mulher de Thiago, a apresentadora Cris Dias já havia brincado com o termo "run, Ju, run", que seria "corra, Ju, corra", em português, quando a paraibana falou sobre o ator na casa. Ao ser perguntado se o posicionamento da mulher era por conta de ciúmes, o ator se resumiu a dizer que não sabia.