Publicado 14/04/2021 14:03

Rio - Cleo comentou com seus seguidores do Instagram as broncas que o apresentador Tiago Leifert vem dando em Fiuk no "BBB 21". Fiuk não gosta muito de se comprometer no jogo e, geralmente, se esquiva das perguntas. Por isso, tem sido constantemente repreendido por Tiago Leifert.

"Achei o Tiago um pouco... Fora de... Sei lá, achei excessiva essa falta de paciência dele", afirmou a atriz nos Stories, do Instagram.

Na noite desta terça-feira, Tiago chegou a brincar que não queria falar com Fiuk por conta da discussão que eles tiveram na segunda, durante o Jogo da Discórdia. Fiuk pediu desculpas por ter fugido da pergunta e Tiago disse que entende e que só quer o melhor para todos os participantes.