Por iG

Publicado 14/04/2021 14:38

O 'Encontro com Fátima Bernardes' relembrou hoje um dos maiores memes do 'BBB 16': o "deixa de ser falsa, menina" de Dona Geralda para Cacau no programa. A ex-sister contou quem merecia ouvir o bordão na atual edição do programa.



"Hoje eu falaria essa frase para alguns participantes do 'BBB 21', principalmente a Viih Tube. Estou achando ela muito 'falsiane'. Ela planta em um lugar, planta em outro, escorrega e vai saindo fora da situação", disse.



Enquanto isso, Gegê, como é chamada pelos fãs, daria o prêmio de R$ 1,5 milhão para Camilla de Lucas. "Até agora, estou achando ela a mais centrada, mais sensata", disse.



Ela também contou que se surpreendeu com o carinho do público quando saiu da casa do 'BBB 16'. "A minha reação foi ótima, eu achei hilário ver todas as redes sociais bombando com a frase", comentou.



Por fim, lembrou da relação especial que construiu com Ronan, seu 'netinho' no programa. "Ser chamada de vovó no BBB foi muito bom", disse.