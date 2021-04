Viih Tube reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:06

Viih Tube passou da conta do álcool na festa do líder Caio, na madrugada desta quinta-feira e deu trabalho para os amigos. Cuidar da sister bêbada foi o de menos, perto do real problema que os participantes enfrentaram ao ajudar a youtuber.

João Luiz carregou Viih até o quarto e foi ajudado por Juliette, que fez a troca de roupa da sister. Ao ajudarem a youtuber, os dois acabaram percebendo um cheirinho desagradável vindo de Viih, e fizeram questão de comentar.

"Chulé da porr*, Vitória. Caralh*", disse João.

"É porque eu suei!", justificou Viih. "Vitória, que chulé da miséria", criticou Juliette.