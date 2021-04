Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 21:26 | Atualizado 15/04/2021 21:26

Juliette já tem pelo menos uma entrevista marcada para quando sair do "BBB 21". Tatá Werneck disse, no Twitter, que quer convidar a sister para uma participação no "Lady Night", do Multishow.

Tatá respondeu um seguidor que perguntou se teria Juliette no programa. "Eu pedi para chamarem", disse a apresentadora.

Eu pedi pra chamarem :) https://t.co/v7KugREoeX — Tata werneck (@Tatawerneck) April 15, 2021

No início do "BBB 21", quando Juliette ainda estava sendo excluída por outros participantes da casa, Tatá já tinha dito que estava na torcida pela participante.