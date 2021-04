Camilla de Lucas Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:35 | Atualizado 16/04/2021 16:36

Camilla de Lucas não está gostando de algumas atitudes de Fiuk. Desde a última festa, o cantor vem dando algumas respostas atravessadas, que a influencer não aprova. Na tarde desta sexta-feira, em uma conversa no quarto Cordel com Juliette, Camilla desabafou.

fotogaleria

Publicidade

"Eu estou chateada porque, assim, acho que brincadeira tem níveis e níveis. Então alguém, dependendo do nível, sempre vai sair chateado", falou.



A influencer continuou o desabafo e disse que o comportamento do cantor mudou desde o Paredão. "Mas do dia que ele voltou do Paredão para cá eu estou vendo que ele está brincando comigo de uma forma que eu não estou gostando", acrescentou.

Publicidade

Camilla relembrou um momento em que brincou com Arthur e Fiuk se intrometeu. "Aí foi quando ele me deu uma primeira patada que me deixou sem graça. Ele falou 'Você quer falar do meu prato, mas eu cozinho para você todo dia'. Entendi. Aí fiquei sem graça. Acho que não precisava porque a gente estava brincando".