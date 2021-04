Viih Tube e Fiuk no 'BBB 21' Reprodução/Montagem

Rio - Viih Tube, a líder desta semana no 'BBB 21', resolveu abrir para Fiuk, que ele será uma de suas indicações neste domingo. Vale lembrar que além de Fiuk, Viih deverá fazer outra indicação que necessariamente deverá ser entre Arthur, Caio ou Gil, os indicados ao Monstro pelo Anjo Camilla.

"Na Festa, você chegou para mim com uma abertura muito legal, você foi muito parceiro. Você chegou e perguntou: 'Viih, você está querendo me indicar? Se você for me indicar, me avisa para eu me preparar'. E por você ter vindo falar comigo querendo saber, eu acho legal dizer que você realmente não era a minha opção, real mesmo, não era." [...] "Mas, agora que eu tenho duas indicações, eu realmente não sei o que fazer. Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette e para o João, que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez. E eu não queria te indicar, de verdade mesmo, porque a minha primeira e única indicação não era você. Estou te avisando só para você não ser pego de surpresa lá na hora. Desculpa mesmo", explicou a youtuber.

Fiuk respondeu que a decisão não era novidade para ele. "Eu já estava um pouco preparado. Um dia você falou que eu era uma opção se eu vetasse uma opção. Então, eu já esperava", retrucou.