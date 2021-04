Arthur na festa do líder Rodolffo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 19:39

Rio - Como diz Tiago Leifert, nunca é tarde para mudar de atitude no 'Big Brother Brasil'. Após ser muito mal visto pelo público durante o seu relacionamento com Carla Diaz, Arthur tem conseguido dar a volta por cima e acaba de bater os 2 milhões de seguidores no Instagram.

"SOMOS DOIS MILHÕES DE PICOLERS! O sentimento é de gratidão, sabemos o quanto esse número é significativo. Agradecemos todo o carinho que vocês vem tendo com o Arthur. Para quem chegou agora, seja muito bem vindo! E quem nunca o abandonou e está desde o início, nosso muito obrigado!", escreveu a equipe do capixaba nas redes sociais.

O crossfiteiro vem ganhando carinho do público nas últimas semanas após mostrar um comportamento mais divertido na casa e, claro, pela amizade alto astral com Gilberto. Mas se tratando de Arthur, tudo pode mudar. Neste sábado, o rapaz até tentou evitar uma briga, mas ficou bastante chateado ao ser indicado ao monstro.

