Juliette perde 100 estalecas apenas por ensinar Thais a se maquiar: 'Você é participante, não maquiadora' Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:20

Juliette teve outra discussão com Pocah na tarde desta segunda-feira, no "BBB 21". Triste com a briga, a sister foi desabafar com Camilla de Lucas e João, que estavam na academia relembrando o vídeo do almoço do anjo da influencer.

fotogaleria

Publicidade

A advogada explicou o motivo da discussão e se justificou: "E outra, todo mundo aqui traz o negócio da Lumena, traz o negócio do confessionário". "Mas você falou isso para ela? Que ela traz coisa sua?", questionou Camilla.

Publicidade

"Todo mundo traz aqui", rebateu Juliette. Camilla interrompeu: "Mas eu acho que não tinha que trazer a briga de outra pessoa".

"Todo mundo traz o tempo todo situações da primeira semana que eu não aguento mais explicar. Aí eu não posso citar um exemplo de algo que ela faz com as outras pessoas para ela não fazer comigo? Eu não posso", lamentou Juliette.

Publicidade

"Não é que não possa, eu acho que não é legal", respondeu Camilla.

João disse que Juliette tocou na ferida de Pocah, e a sister rebateu: "E você acha que ela não tocou na minha ferida com o negócio de Lumena? Ela mesma já tocou, tocou tão tocando que ela perguntou e eu respondi".

Publicidade

"Mas aí você fala com ela então", respondeu Camilla.

"Não cara, eu já estou cansada, toda vez que eu tento resolver as paradas nasce uma coisa nova", finalizou Juliette.