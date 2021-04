Pocah bebeu muito após o Jogo da Discórdia e acabou passando mal Reprodução

Publicado 20/04/2021 08:03 | Atualizado 20/04/2021 08:12

Rio - Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, a produção do "BBB 21" mandou para os participantes bolo, champanhe e alguns petiscos para que eles pudessem comemorar o aniversário do Rei Roberto Carlos. Em determinado momento, Pocah passou mal e foi para o quarto colorido. O áudio estava aberto e os telespectadores conseguiram escutar a cantora tossindo no quarto.

Viih Tube e Camilla de Lucas foram até o local e ajudaram a funkeira, que estava chorando muito e com dificuldades de se manter em pé. Camilla pediu para Pocah sentar e a funkeira desabafou sobre o discurso de Juliette no Jogo da Discórdia. Pouco antes, Pocah já havia reclamado de Juliette na cozinha. "Agora eu vou ficar como traíra, eu vou ficar como pessoa ruim. Eu vou ficar como vacilona, como ela fez isso comigo. Ela já fez isso comigo. Cansada", disse.

Os participantes foram para a área externa, onde continuaram bebendo. Pocah, que já havia passado mal, deixou a comemoração e foi para o interior da casa. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram Camilla perguntando se ela está bem. "Eu estou enjoada", diz Pocah, escorregando e caindo no chão em seguida. As imagens, então, foram cortadas.

Minutos depois, Caio, Arthur e Gil apareceram correndo em direção ao local em que Pocah estava. Algumas imagens também mostram Arthur levando a funkeira para o quarto colorido. "Que foi? É a Pocah?", perguntou Juliette. "O que está pegando ali?", questionou João Luiz.

Todas as câmeras do reality voltaram a mostrar apenas a academia. Quando as câmeras voltaram ao normal, Juliette apareceu dizendo que Arthur ajudou Pocah, sem dar mais detalhes.

"Eu cheguei lá, ela tava no banheiro. Eu ainda perguntei: 'Você tá com roupa?'", contou Arthur. "Por isso que eu não entrei. O que eu falei: os meninos têm força, mas se ela tiver com alguma coisa de roupa, as meninas têm que olhar", respondeu Juliette. Arthur afirmou ter ficado "sem graça" com a situação.

"Como ela ficou assim?", perguntou Fiuk. Eu estou de boaça", disse o brother. "Sabe o que é isso? Psicológico. Eu também estou de boa", respondeu Juliette. Algum tempo depois, tudo voltou ao normal e foi possível ver Pocah dormindo na cama do quarto colorido.

