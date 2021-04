Boninho confirma paredão falso no ’BBB 21’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 08:33 | Atualizado 20/04/2021 08:36

Rio - Boninho interagiu com os fãs do "BBB 21" na madrugada desta terça-feira. Em uma postagem sobre o bolo de Roberto Carlos, uma pessoa perguntou quando começam as inscrições para o "BBB 22". O diretor, no entanto, deu uma resposta inusitada.

"Esse é o último BBB! Por isso, o Big dos Bigs", afirmou Boninho. A declaração do diretor confundiu muita gente, já que há algumas semanas ele deu um "spoiler" de como seria a próxima edição do reality show e afirmou que o confessionário terá um botão de desistência. "Chega de mimimi", disse Boninho, na ocasião.