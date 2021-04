Viih Tube e Juliette Reprodução/Globo/BBB

Rio - Na reta final do 'BBB 21', que define o seu vencedor no próximo dia 4, a direção deu um "gás" na dinâmica e decidiu que esta será a "super semana" do reality. Após a eliminação desta terça-feira, um novo paredão foi formado e amanhã, mais um participante deixa a disputa.

Ainda nesta quinta-feira, o processo se repete: eliminação, prova do líder e paredão. No domingo, sai o terceiro participante e, por fim, se dá a última leva de formação de paredão da "super semana".



Enquanto isso, o público anseia por algumas situações que devem acontecer neste período. Separamos os 5 momentos mais esperados para ficar de olho durante essa reta final de 'BBB 21'.



Com um comportamento visto como falso por boa parte do público, a eliminação de Viih Tube é a mais aguardada nesta etapa do 'Big Brother Brasil'. Nas últimas semanas, termos como "Viih Tube Falsa" e "Viih Traíra" figuraram entre os assuntos mais comentados no Twitter. No confinamento, os participantes não fazem ideia da repercussão das atitudes da youtuber e acreditam até que, pela popularidade com o público jovem, ela possa ser uma das favoritas da edição.



2) Aproximação Gil e Juliette

Favoritos desde a primeira semana de reality, Gilberto e Juliette já protagonizaram muitas cenas de abraços, choros e brigas. Após muitas rusgas, os dois voltaram a se acertar e o público espera que os dois nordestinos se aproximem cada vez mais e se fortaleçam até chegarem à final da edição. Nas enquetes publicadas na internet, Ju e Gil lideram as torcidas para o grande prêmio. As últimas colocadas? Viih Tube e Pocah.



3) Discordâncias entre João e Camilla

Supergêmeos do 'BBB 21', João e Camilla formaram a aliança mais consistente da edição. Os dois não chegaram a ter nenhum grande desentendimento ou discussão. Mas, na reta final do reality, o público espera para ver como eles irão fazer para elencar suas prioridades, já que os dois já têm apresentado uma diferença significativa na forma de jogar.



4) Resolução da treta Pocah x Juliette

Após o voto de Pocah em Juliette no último domingo, a relação entre as duas desandou. Já rolou gritaria, confusão e, se depender do público, ainda tem mais por vir. E a nova formação de paredão, por sinal, tem tudo para apimentar ainda mais essa história. Mas vale um recado importante para Pocah: é bom ficar atento porque todo mundo que se desentendeu com Juliette foi eliminado assim que bateu no paredão. Tá aí a Thaís que não nos deixa mentir.



5) Supresa com porcentagem de Karol Conká

E um momento extremamente aguardado não só nesta semana, mas em praticamente toda a edição, é a entrevista do eliminado com Ana Clara. E isso vai muito além do carinho do público pela apresentadora. A ansiedade pelo 'Bate Papo com Eliminado' tem relação com o momento em que o participante descobre o recorde de rejeição com que Karol Conká deixou o programa. Então, independente de quem sair amanhã, uma coisa é certa: o público vai adorar ver a cara de espanto no rosto do eliminado.