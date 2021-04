jcotta - D:PreEdicaoCottaBBB 21Caio icc:copyright: Copyright 2000 Adobe Systems Incorporated icc:description: Adobe RGB (1998) icc:manufacturer: Adobe RGB (1998) icc:model: Adobe RGB (1998) jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 1x1,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/João Cotta photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-04-21T11:13:41.02 2021-04-21 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Instructions: REMOVIDA signature: 7da3bdf807fbc6978ffb01a7e6c4d00fc4b624dc734fab121dea5f8819fb56ae stRef:documentID: 42EF031C0A04F97C28A40A93C2679497 stRef:originalDocumentID: 42EF031C0A04F97C28A40A93C2679497 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998266/100000 tiff:YResolution: 19998266/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2021-04-21T11:13:41.02 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-04-21T11:39:43-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-04-21T11:39:43-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:7fcc03e2-8dc5-2242-9d83-3882a6209690 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:7fcc03e2-8dc5-2242-9d83-3882a6209690 xmpMM:OriginalDocumentID: 42EF031C0A04F97C28A40A93C2679497 Profiles: Profile-8bim: 790 bytes Profile-exif: 11278 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 722 bytes BBB21 - Caio *** Local Caption *** jcotta - D:PreEdicaoCottaBBB 21Caio Caption

Por Juliana Pimenta

Publicado 22/04/2021 09:00

Rio - Vem pra cá, bastião! Com 70,22% dos votos, Caio foi o 11º eliminado do 'BBB 21'. Com uma trajetória intensa, que teve muita fofoca, amizade e até pé quebrado, o fazendeiro comemora a oportunidade de ter participado do reality. "Foi muito bacana eu ter conseguido entrar. Cometi erros lá dentro, mas eu me permiti errar nesse jogo porque é um jogo que eu nunca joguei. É uma experiência que traz muitas emoções e eu sou movido por elas. Fico feliz em saber que foi uma participação legal e que eu fui bem", destaca o bastião, que não ganhou R$1,5 milhão, mas realizou o sonho de conhecer seu ídolo do sertanejo.

"Eu tinha receio das relações e me perguntava como eu faria lá dentro, com quem eu iria conversar, se iriam gostar de mim ou não. Então, deu muito certo com o Rodolffo por sermos muito parecidos. Foi um prazer imenso para mim dividir esses momentos com ele, ver tudo o que ele fez por mim, o tanto que ele me ajudou... Pelo lado fã, foi uma emoção muito grande. Foi uma surpresa boa demais. Foi muito gratificante ter vivido isso lá dentro, com ele participando dos meus quase 100% do programa", se emociona o goiano.



Fama de fofoqueiro



Derrotado por Gil e Fiuk no paredão, Caio acredita que suas falhas podem ter sido determinantes para sua saída da casa. "Eu encarei duas torcidas, mas não acredito que tenha sido somente isso. Acho que eu posso ter cometido alguns erros de jogo. Só que é muito complicado quando você não está vendo tudo e vai tendo informações pontuais, que chegam atravessadas. No calor do momento, você vai ficando doido. Errei com algumas coisas sim e essa junção de fatores me levaram à eliminação", justifica o fazendeiro, que reconhece a fama de fofoqueiro, mas se defende sobre o estigma da falsidade.



"Às vezes, eu mantinha algumas relações superficiais ou até tranquilas, porém ponderadas, visando o jogo. Não que eu fosse falso. Eu respeitava, mantinha uma boa convivência por uma questão de jogo. Se fosse aqui fora mesmo, talvez eu não conviveria. Mas, como eu era obrigado a conviver com as pessoas dentro da casa, eu tinha um sentimento positivo", explica.



Torcida (e amizade) garantida



Com o astral lá em cima e focando nos aprendizados do jogo, Caio revela que já tem seus favoritos para ganhar a edição, mas também destaca o poder de Juliette com o público. "Eu acho que o Gil tem grandes chances. Pelo que eu já vi aqui fora, a Juliette também. E eu queria muito que o Arthur chegasse pelo menos perto. Ele é uma pessoa que ficou junto comigo, conheci a história dele e tive conversas boas", pondera o goiano, que pretende manter amizade com boa parte dos colegas de confinamento.



Mais um paredão

Arthur e João Luiz foram os mais votados pela casa. Pocah foi indicada diretamente pelo líder, Gil Reprodução

Mas o jogo que terminou para Caio segue quentíssimo para os demais participantes. Logo após a eliminação do fazendeiro, um novo paredão foi formado, e Arthur, João e Pocah estão na berlinda. A decisão, que acontece na noite desta quinta-feira, já tem se desenhado de uma forma surpreendente nas redes sociais. Antes alvo do público, Arthur caiu nas graças da torcida por sua mudança de postura e não corre risco de sair da casa de acordo uma com a enquete publicada no site do DIA.



A surpresa vem no embate entre João e Pocah. Após a briga com Juliette, favorita da edição, Pocah ficou na mira de milhares de torcedores, mas mesmo assim, ao que tudo indica, é João quem deve deixar a casa hoje. Nas redes sociais, o professor é visto como omisso e, claro, a amizade com Viih Tube tem desagradado até os fãs. No site, João tem 53,5% das intenções de voto, enquanto Pocah acumula 25,8% e Arthur, 20,7%.